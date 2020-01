Brno předehrávka první korfbalové ligy bolela, přesto mu vyšla naplno

V zápase Znojma s Brnem se ukázalo, že tým z moravské metropole má přece jen širší kádr zkušených hráčů. Znojmo ve stejný den nastoupilo k extraligovému zápasu, a i když by hráči vzhledem k místu konání stihli obě soutěže, Modří Sloni moc extraligových posil nenasadili. Brno předvedlo bleskový nástup, když po první čtvrtině svítilo na tabuli skóre 7:0, náskok už pak s přehledem ještě navyšovalo a dovedlo utkání k výhře 21:9.

Ondřej Fridrich (hráč, Brno): „První zápas se Znojmem nám vyšel. Hráli jsme přesně tak, jak jsme potřebovali. Znojmo nepostavilo extraligové hráče a nám se vydařil vstup do utkání. Zato proti Wroclawi jsme se natrápili. Soupeř hraje tvrdě a letos má silnější sestavu. Dlouho jsme se tahali, jednu chvíli jsme už vedli o osm košů, ale hotovo nebylo. Soupeř nás stáhl na čtyři a my se museli snažit ze všech sil. V zápase bylo hodně nepřesností a nás dost bolel. Máme odehráno polovinu zápasů a zatím jsem s hrou i výsledky velmi spokojený. Natož, že máme v týmu hodně čtyřicátníků a i jednoho padesátníka, tak je to slušné. Ambice na finále úplně nemáme, cílíme na první čtyřku.“