Boleslavské divadlo, do něhož směřují ceněné vázy Thálie, zažívá i po Amadeovi sezonu průměrnosti

Dosavadním třem premiérám Městského divadla Mladá Boleslav v aktuální sezoně je společná nejen inspirace v látkách proslavených v Americe, ale také rezervy ve ztvárnění. To, co by v jiných regionálních divadlech bylo považováno za solidní, je na zdejší vysokou laťku bohužel jen šedivým průměrem.