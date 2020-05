Bohumínské aquacentrum prošlo generální očistou, v pondělí se zase otevře

Milovníci plavání i saunování se musí připravit na určitá omezení. „Musíme snížit počty návštěvníků jak v samotných bazénech, tak v saunovém světě. Do bazénu bude moci přijít pouze 120 lidí z původní kapacity 243 lidí. Do saun pustíme místo 70 pouze 30 lidí. Například ve venkovním finském srubu bude moci být najednou pouze deset lidí a ve vnitřních finských saunách jen tři osoby. Fungovat kvůli zpřísněným hygienickým podmínkám nebude v saunovém světě venkovní ochlazovací bazének, ledovač, parní sauna a Kneippův chodník, v provozu ale bude vyhřívaná vířivka,“ uvedl vedoucí aquacentra Jaromír Voráč.

Mění se i otevírací doba aquacentra. To už teď v květnu kvůli dopolední absence školáků najíždí na prázdninový režim. Otevřeno bude mít od pondělí do čtvrtku od 6 do 21 hodin, v pátky od 10 do 21 hodin. O víkendech a svátcích bude fungovat od 8 do 21 hodin.