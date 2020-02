Bohumínem projde masopustní průvod, chybět nebude ani jarmark

Masopust odstartuje už v 8 hodin ráno, kdy se na náměstí T. G. Masaryka sjede asi třicítka stánkařů s regionálními pochutinami. Potrvá až do 17 hodin a zpestří jej masopustní maškary i výstavka masopustních zvyků přímo pod širým nebem. Ještě veseleji pak bude v centru Bohumína odpoledne a večer.

V 15 hodin totiž vyjde do ulic masopustní průvod plný rozličných masek. Medvěd, klibna (kobyla skrývající dvě osoby), bába s nůší, kominík s žebříkem i další maškary se sejdou před zdejší základní uměleckou školou v Žižkově ulici a odtud zamíří přes pěší zónu až na náměstí T. G. Masaryka na jarmark. Přibližně v 15:20 hodin pak tady vypukne masopustní taškařice v podání zdejší základní umělecké školy.

„Vloni jsme s veselou a energickou tradicí masopustního průvodu v Bohumíně začali a chceme v ní pokračovat. Oslovili jsme všechny školy i školky, aby se k nám do veselého průvodu připojili. Přivítáme i širokou veřejnost, která se chce pobavit s námi. Věříme, že na Bohumíňáky opět čeká nevšední podívaná. Na náměstí se pak mohou těšit na náš masopustní příběh doplněný tancem i hudbou,“ uvedla za organizátory maskovaného průvodu ředitelka bohumínské základní umělecké školy Barbora Kachlová.

V 19 hodin pak čeká na zájemce ve Starém Bohumíně v místním domě Pod Zeleným dubem tradiční pochování basy, a to opět pod taktovkou městské kulturní agentury K3 Bohumín. Ta se akcí rozloučí s letošní plesovou sezonou v duchu motta: Usedněme v tichosti, zavzpomínejme a pak to pořádně rozjeďme. K tanci i poslechu zahraje pohřební kapela Orchestra party, k jídlu se bude podávat černý raut a na účastníky čekají stylové soutěže. Změří síly v pojídání rakviček, skoku do rakve, oblékání nebožtíka na čas nebo v běhu s rakví.