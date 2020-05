Bohumíňáci v městských bytech ušetřili 31 milionů za teplo a teplou vodu

Téměř 1200 domácností obdrží více než desetitisícový přeplatek. „Vládní návrh v souvislosti s koronavirem umožnil odklad vyúčtování služeb v bytových domech o několik měsíců a zároveň o to pozdější platby. My už ale vyúčtování máme hotovo, a protože většině našich nájemníků budeme vracet poměrně vysoké přeplatky, tak naopak vše urychlujeme, aby jim v této nelehké době přišly peníze co nejdříve,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.



Náklady na služby u všech 4,3 tisíců městských bytů dosáhly vloni na částku 94,3 milionu korun. Přeplatky se u čtyř tisícovek domácností vyšplhaly na 31 milionů korun. Téměř 1200 domácností obdrží přeplatek vyšší než deset tisíc korun. Necelých 1300 domácností dostane přeplatek od pěti do deseti tisíc korun. Na přeplatek od tří do pěti tisíc korun se může těšit přes 500 nájemníků. Na další pětistovku domácností čeká přeplatek od tří do tisíce korun. A přes 200 nájemníků ušetřilo na přeplatcích do tisícikoruny.

Nedoplatky skončily za loňskou sezónu na částce 3,1 milionu, což je o 900 tisíc více než v předchozím roce. „Zálohy na služby je možné si kdykoli upravit. Vždy se snažíme najít přiměřenou výši pro obě strany. Důvodem nedoplatků jsou většinou nízké zálohy nebo velká spotřeba za vodu nebo teplo, někdy i dluhy. U nájemníků s nedoplatky teď evidujeme požadavky na navýšení záloh, aby se v příštím roce vyhnuli doplácení. O úpravu záloh naopak nemají zájem lidé s přeplatky. Raději si zaplatí více, aby před létem dostali peníze nazpět,“ sdělil vedoucí odboru správy domů bohumínské radnice Roman Klepek.

Podrobnosti o vrácení přeplatků a úhradě nedoplatků najdou lidé přímo na rozpisech s vyúčtováním služeb. Peníze bude město nájemníkům vyplácet ve dvou vlnách. Nejprve na účet, který musí nájemník nahlásit svému bytovému technikovi. Pokud tak neučiní, přijde mu domů složenka s přeplatkem, který si nechá vyplatit na poště. Přeplatky do výše 100 korun bude možné získat od července v pokladně majetkového odboru, anebo je radnice započte do záloh.

Nedoplatky musí nájemníci uhradit nejpozději do konce července, a to i v několika splátkách, pak jim začne naskakovat penále. Mohou tak učinit pomocí složenky, bankovního převodu, nebo osobně v radniční pokladně hotově nebo platební kartou. Pokladní hodiny jsou v pondělí a ve středu od 7:30 do 12 a od 13 do 17 hodin a v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 11 hodin.