Bohumín posílá na zatopené Uničovsko vysoušeče

„Při dvou povodních, které jsme zažili v roce 1997 a 2010, nás zavalila vlna solidarity. Humanitární pomoc dorazila do Bohumína z nejrůznějších koutů České republiky. Od jednotlivců, institucí, měst i firem. Do Bohumína tehdy mířily kamiony s dezinfekcí, rukavicemi, pitnou vodou, kbelíky, lopatami. Lidé mezi sebou pořádali sbírky na to, aby nám pomohli. A na to se nezapomíná,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.