Bílovecký zámek zpřístupní veřejnosti v nové sezoně další prostory

„Těšíme se také na to, že zámek bude mít po mnoha letech opět vnitřní levé renesanční vřetenové schodiště, které bylo vlivem požáru v roce 1945 zcela poničeno. Opravy se dočká samozřejmě i pravé schodiště a probourány budou také průchody do šlechtických pokojů ve druhém patře zámku a do divadelního sálu,“ informoval kastelán zámku Eduard Valeš a dodal, že opraveno bude i původně pravděpodobně barokní schodiště do kanceláře kastelána a zdejší kamenné portály.