Bílovecký dům dětí a mládeže hlásí rekordní počet dětí na příměstských táborech

Na tyto prázdniny v Bílovci připravili šest příměstských, jeden pobytový a jeden výjezdní tábor, celkem tedy osm táborových týdnů plných her a sportování. Nyní běží sedmý tábor s podtitulem po stopách Odřivouse, prostřednictvím něhož se malí badatelé dozvědí velmi mnoho zajímavostí o Bílovci a okolí, navštíví místní muzeum, kostelní věž, prohlédnou si zámek, budou lovit znaky Odřivouse přímo na náměstí, zahrají si divadlo na téma bíloveckých pověstí, vyrazí pěšky na výlet do Nového Světa ve Slatině a čeká je také odlehčení ve formě návštěvy kopřivnického lanového centra. To vše prolne spousta her a sportovních aktivit na zahradě DDM, která je velmi dobře vybavena pro skotačení dětí.