Bílá věž letos s Gočárem a královnou. Hradecká dominanta opět vítá návštěvníky

Návštěva památky se však neobejde bez dodržování bezpečnostních opatření – zejména zakrytých horních cest dýchacích, použití dezinfekce a dodržování rozestupů. Zkrácená bude prozatím i otevírací doba – od středy do neděle od 10 do 18 hodin.

„Pro tento rok jsme se připojili k výročním akcím u příležitosti 140 let od narození Josefa Gočára, významné osobnosti hradeckých dějin. Ten spolu s Janem Kotěrou a dalšími architekty významně zasáhl do moderního podoby našeho města. Návštěvníci si tak od 1. června cestou za výhledem do kraje budou moci prolistovat na dotykových obrazovkách životem a dílem tohoto urbanistického velikána,“ informoval Miroslav Franc, ředitel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, která Bílou věž provozuje.

Bílá věž bude prozatím otevřena od středy do neděle vždy od 10 do 18 hodin, přičemž poslední vstupy jsou možné 60 minut před koncem otevírací doby. Současné omezení otevíracích dní platí do odvolání, výhledově do konce května. S příchodem letních měsíců a pozitivním vývojem koronavirové situace dojde opět k rozšíření na obvyklý celotýdenní provoz.