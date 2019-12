Bazárek cukroví v Obchodním domě pomůže rodinám s postiženými dětmi

Dobročinná akce se uskuteční v obchodní pasáži od 14:30 do 17 hodin. Zapojit se může kdokoli, kdo přinese své vánoční cukroví a věnuje ho do bazárku, nebo si takto věnované sladkosti koupí. Vítány jsou pekařské a cukrářské výrobky všeho druhu a množství. Autorky a autoři s sebou mohou vzít i recepty a vzájemně se tak inspirovat.

Zkontrolovat, kdo "činí dobro", přijde do Obchodního domu i Mikuláš se svou družinou a to mezi 15. a 17. hodinou. Hodné děti se mohou těšit na sladkou odměnu.

Vítaným doplňkem návštěvy Obchodního domu s dětmi se může stát i zastávka ve Vánoční poště. Děti mohou ve zdejší poštovní „úřadovně“ každý den od 9 do 18 hodin napsat či nakreslit své vánoční přání do dopisu, který po vhození do schránky odletí „potrubní poštou“ přímo do Ježíškova domečku.