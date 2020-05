Arkádovému nádvoří zámku v Opočně se vrací vzhled z počátku minulého století

Zámek Opočno i přilehlý park krásní každým dnem. I když musí být až do 25. května pro všechny návštěvníky uzavřen, neznamená to, že by se zde nic nedělo. Naopak. Intenzivně se pracuje v zámeckých komnatách, parku a v neposlední řadě také na nádvoří.