Albánská Apollonie zbohatla na obchodu s otroky

Zahýbáme z asfaltky od vesnice Pojan do mírných vršků, kde jsou pozůstatky města nazvaného nejprve Gylaceia po jeho zakladateli Glyaxovi. Stalo se důležitým bodem na území Ilyrie, jak se jmenoval kdysi region tvořící nyní Albánii a Dalmácii, pro větší věhlas ho pojmenovali po bohu Apollonovi. Jeho ruiny jsou jedinečné.

Být to jinde, tlačily by se sem davy, do Albánie se zatím za kulturním dědictvím moc nejezdí. Téměř všichni návštěvníci zůstávají u moře.