Aktuální havířovská opatření reagují na nepříznivou epidemiologickou situaci na Karvinsku

„Na doporučení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje mateřskou školu Radniční nebudeme otevírat. Čekáme, jak dopadnou výsledky testů na koronavir, poté se teprve rozhodneme, zda bude školka otevřena. Vzhledem k situaci na Dole Darkov aktuálně také u všech rodičů dětí, které by měly v pondělí nastoupit do škol a školek, zjišťujeme, zda rodiče nepracují na Dole Darkov nebo zda nepřišli do styku s osobami, které by je mohly nakazit. Zákonní zástupci dítěte navíc při vstupu do školy či školky budou muset podepsat písemné prohlášení, že nepřišli do kontaktu s nikým nakaženým z Dolu Darkov,” uvedla náměstkyně primátora města Havířov pro školství a kulturu Jana Feberová.