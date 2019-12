Akademie průmyslovky Hodonín se podařila na výbornou

Na počátku celé akce byl kdysi nápad, jak ukázat všechny šikovné a nadané studenty hodonínské průmyslovky. Ve škole se jich totiž sešla celá řada a nejen učitelé, ale někdy ani jejich spolužáci mnohdy netuší, čím se tito mladí lidé ve svém volnu baví. A letos bylo zase na co koukat.

Jak skvěle to umí s hůlkami předvedly dvě mažoretky Adéla Pištěková a Natálie Pavézková.

Češtinářky hodonínské průmyslovky Ivana Bělochová a Dagmar Benovičová seskládaly celý příběh z vtipných vět, které studenti napsali do slohových prací. Publikum se po celou dobu dobře bavilo. Ani zpívající učitel Vladimír Šereš letos nemohl scházet, s kytarou předvedl i své vlastní písně, za něž ho publikum školy náležitě odměnilo. Mobily opět svítily v sále.

A letos nechyběl ani folklór. Tomáš Ott s Veronikou Landkamerovou rozjuchali diváky a k vidění bylo dokonce i cifrování. Poté na kytaru zahrála Sára Antošová a na zobcovou flétnu předvedl, co umí, Michal Helešic.

Ani kantoři se letos nenechali zahanbit. Vystoupili se zajímavou písní, kterou dokonce překládali do znakového jazyka. Diváci byli spokojeni, někteří "konečně" svým učitelům porozuměli.

A co je na Akademii to nejlepší? Že se rádi vrací i bývalí studenti, nyní již absolventi, a nenechají si ujít vystoupení před publikem. Tak jsme mohli znovu obdivovat vlastní skladby nadějného mladého zpěváka Davida Dordy, který se již stal tradičním závěrečným číslem Akademie. Tento nadaný zpěvák vtáhl do zpěvu celý sál, který si na závěr bohatého programu společně zanotoval.