Agresivní opilec chtěl sexuálně vyškolit zasahující strážnici

”Přítomnou strážnici se snažil ještě poučit, „aby se polepšila, jinak že ji vyškolí“, přičemž si významně sáhl do svého rozkroku. Ani odejít z místa se mu kvůli opilosti nezdařilo. Narazil do výlohy a raději usedl na zem. Zanedlouho přešel ze slovní agrese k fyzické, a tak mu strážníci nasadili pouta. Přes jeho vzpouzení a kopání kolem sebe ho strážníci drželi na zemi do příjezdu speciálního vozidla městské policie pro převoz podnapilých osob. Čtyřiatřicetiletý muž tak přenocoval na záchytné stanici a jeho jednáním se bude zabývat správní orgán,” informovala Michaela Peterková, mluvčí Městské policie Praha.