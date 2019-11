Adventem a vánoční atmosférou ožijí mnohé jihočeské památky

Jejich mimořádně bohatý a pestrý adventní program nechá každého spolehlivě zapomenout na všechno, co je ještě „nutné“ koupit, udělat či uklidit.

„Atraktivní adventní nabídka řady památek je ideální příležitostí, jak nasát atmosféru Vánoc v dobách dávno minulých a připomenout si pravou podstatu tradic, ještě zcela nezkreslených dnešními komerčními vlivy a hektičností,“ uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek a poznamenal, že na své předvánoční návštěvníky bude připravena většina historických objektů či památkových zón zapojených do přeshraničního projektu Památky žijí.

„Tyto velmi zajímavé a historicky cenné objekty či lokality patřily v minulosti z hlediska cestovního ruchu ke spíše opomíjeným. A právě jejich oživení je hlavním cílem už zmíněného česko-rakouského projektu Památky žijí, který se nyní po tříleté realizační fázi pomalu blíží do svého finále,“ doplnil Polášek.

Podle manažerky projektu Kláry Kaštylové z JCCR si lze vybírat z velkého množství akcí. Například novohradský hrad nechá od soboty 30. listopadu do neděle 15. prosince nahlédnout návštěvníky do domácnosti správce panství v období adventu a Vánoc na počátku 20. století. V neděli 1. prosince odstartuje advent v borovanském klášteře. Na návštěvníky čeká Ježíškova poštovna, tvůrčí dílny, divadlo, koledy či řemeslný jarmark. Akce vyvrcholí rozsvícením vánočního stromu. Zdejší program koncertů a divadelních představení doplněný o vánoční výstavu Klubu tradic, potrvá v Borovanech až do 7. ledna.