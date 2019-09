Čtyři sta čtyřicet let Bible kralické i 50 let památníku připomene Den tiskařů v Kralicích

Čtyři výročí připomene Den tiskařů v sobotu 21. září – 440 let od vydání prvního dílu Bible kralické, 110 let od položení základního kamene Pomníku Bibli kralické a jejím tiskařům, 50 let budovy Památníku Bible kralické Moravského zemského muzea, i 200 let od první školní budovy v Kralicích.