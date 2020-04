2 míle pro Diakonii se poběží na podzim

„Od organizátorů jsme dostali zprávu, že v květnovém termínu se z pochopitelných důvodů konat nebude, ale že v současné době hledají vhodný podzimní termín. Tomu se přizpůsobíme i my a 2 míle pro Diakonii přesuneme taky,“ uvedla ředitelka střediska CESTA Zuzana Hoffmannová.

„V současné situaci to nemá smysl, pohyb venku je omezený a výzvy jsou vázány přímo na termín běhu. Takže platí to, co u Dne pohybu pro zdraví a 2 mil pro Diakonii – výzvy budou, jen ne na jaře, ale na podzim,“ dodala jedna z organizátorek benefičního běhu Markéta Hrdinová.