Význam a tradice adventu

První adventní nedělí začíná křesťanský rok, nazývaný též liturgický rok. Tato neděle vždy spadá do období od 27. listopadu do 3. prosince. Advent vždy trvá do půlnoci dne 24. 12. Čtvrtá adventní neděle předchází Božímu hodu vánočnímu (25. prosinci), i Štědrý den tak může být adventní nedělí. Tato možnost nastane v roce 2023.