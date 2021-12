Všechno je nazdobené, jak to jen jde. Tak slaví Vánoce porotkyně z Peče celá země

„Na Štědrý den už to není o tom, že bych se honila okolo plotny a bláznila, protože mám vedle sebe druhého kuchaře, a to je můj syn Clark,“ pochvaluje si Mirka. „Máme všechno dopředu připravené tak, abychom na ten samotný Štědrý den už mohli jen jít na procházku a volněji si ho užívat.“

Vánoční dárky se v Nizozemsku rozdávají už na Mikuláše. „Holandsko je země kalvinistická a naše vánoční slavení se tam odbývá už na Mikuláše. Mají volno a rozdávají si dárky tak, jak to my děláme na Štědrý den,“ vysvětluje Mirka. „Ale řekla bych, že to vyhráli, protože zároveň mají i normální Vánoce jako my, takže si užívají vlastně dvakrát,“ směje se.