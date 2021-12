Vánoční strom na Staroměstském náměstí bude sloužit dobré věci

Podle něj část větví zamíří do pražské zoologické zahrady. Zbytek asi 22 metrů dlouhého stromu se rozřeže a vysuší a následně zamíří do Střední odborné školy Jarov, kde z něj vyrobí nový nábytek.

„Budeme se na tom rádi podílet, protože je to pro nás zaprvé prestižní a zadruhé z toho vznikne něco, co má smysl. Z toho stromu se musí samozřejmě vyrábět něco, co je z masivního dřeva, a jelikož má hodně větví, tak by bylo úplně ideální vyrábět něco malého jako například židle nebo lavičky,“ řekl Novinkám vedoucí učitel odborného výcviku truhlářů a tesařů na škole Radek Andrlík.