Vánoční hvězdy už míří k zákazníkům

Vánoční hvězda patří k nejcitlivějším pokojovým rostlinám. „Je třeba se o ni starat jako o citlivou květinu, je háklivá třeba na přelití a velmi citlivá i na mráz. To jde i o sekundy, když je chladno, tak o minuty. Když si ji člověk nese z obchodu, měl by si ji nechat dobře zabalit a je třeba ji nenechávat v autě, kde může prochladnout,“ radí Nachlinger.

S dobrou péčí může lidem vánoční hvězda vydržet dlouho. Je to ale krátkodenní rostlina, aby kvetla, potřebuje méně světla než 11 hodin denně. „A to alespoň na čtyři týdny. Pak rozkvétá. důležité je, aby nebyla přelitá, má ráda polosušší režim a neměla by být v nějakém průvanu, to nesnáší,“ doplnil jednatel.