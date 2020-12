Vánoční filmy pro romantiky: Komedie, které o svátcích dojmou i pobaví

Co by měly dělat ženy, které zradil partner? Iris a Amanda na sebe náhodou narazí přes internet a napadne je originální řešení, jak uniknout od svých problémů a stereotypů: vymění si byty. Iris se vydá do Los Angeles a Amanda zase do domku na anglickém venkově. Ale před láskou se tak snadno neschovají...