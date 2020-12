Vánoční dárky pro technické nadšence

Radost udělá i drobnost za pár stokorun. Může jít o flash disk či rychlou paměťovou kartu do fotoaparátu nebo mobilu. Stejně tak to může být například i wi-fi extender, který dokáže signál stávající wi-fi sítě prodloužit klidně i o několik desítek metrů.

Velké oblibě se v poslední době těší také nejrůznější bluetooth reproduktory a bezdrátová sluchátka. Obě kategorie zařízení těží především ze stoupající popularity chytrých telefonů, právě k nim se bezdrátové reproduktory a sluchátka připojují nejčastěji.

Tablety a hybridy

Velké popularitě se těší také tablety. Ty nejlevnější se dají pořídit už za méně než dva tisíce korun. Samozřejmě za výkonnější verze vybavené lepšími obrazovkami si zájemci připlatí klidně i několik tisíc korun.

Zajímavou volbou jsou také hybridy, které se snaží skloubit výhody notebooků i tabletů. Zároveň odbourávají celou řadu jejich nedostatků. Displej je prakticky vždy dotykový, díky speciální konstrukci je zařízení možné různě překlápět a otáčet nebo z něj klidně i vytvořit tablet. Jednoduše se odpojí klávesnice.

Cloudové služby jsou fenomén

Pokud se nechytáte koupit žádný nový počítač či tablet, může být zajímavým dárkem předplatné nějaké cloudové herní služby.

Cloud by se dal popsat jako globální síť vzdálených serverů, které fungují jako jeden ekosystém. V praxi to znamená, že se uživatel připojí ke vzdáleným serverům, jejichž výkon je následně využíván k samotnému hraní.

Pomalá sestava v domácnosti pak slouží v podstatě jen k zobrazení toho, co se děje na serverech v prostředí internetu.

Jediné, co je pro takové hraní potřeba, je rychlé internetové připojení, podle zkušeností uživatelů je potřeba alespoň rychlost 30 Mbit/s. Tvůrci si za přístup ke svým serverům účtují částky v rozmezí 100 až 300 Kč měsíčně. Zadarmo to tedy není, ale je to rozhodně levnější než si pořizovat každé dva roky výkonný herní počítač za desítky tisíc korun.

Podobné služby nabízí Microsoft, Google či Nvidia – ceny za měsíční členství se zpravidla pohybují od jedné do tří stokorun.

Potěší i fotoaparát či kamera

Pod stromkem jistě potěší nový fotoaparát. A dárek to nemusí být vůbec drahý, ty nejlevnější modely se v obou případech dají dnes sehnat již okolo tisícovky. Největší oblibě se těší především kompaktní přístroje, protože se vejdou do každé kapsy a na cestách nejsou velkou přítěží.

Ceny pokročilejších digitálních zrcadlovek, které cílí především na náročnější uživatele, jsou výrazně nižší než před lety. Základní modely je tak možné zakoupit už za méně než deset tisíc korun. V porovnání s nejlevnějšími kompakty je přitom obrazová kvalita citelně vyšší.

Samostatnou kategorii pak tvoří videokamery. Oblibě se těší především modely se zvýšenou odolností. Ty se využívají nejčastěji při sportech a zpravidla jim nevadí prach, voda ani sníh.

GoPro Max: 360° pohled na svět

Na rozdíl od akční kamery GoPro Hero má novinka zvaná Max úplně jiné ambice. Výrobce u novinky láká především na její univerzálnost – podle něj dovede model MAX zastat hned tři kamery najednou.

Dovede totiž natáčet stejné záběry jako klasická akční GoPro kamera, ale zároveň díky dvěma objektivům také již zmiňovaná 360° videa, a to včetně prostorového zvuku. Třetí režim je určen pro milovníky autoportrétů a pro natáčení vlogů.

Díky tomu, že je objektiv umístěn i na zadní straně kamery, může totiž uživatel snadno natáčet i sám sebe. Na barevném displeji pak vidí přesně to, co se odehrává před objektivem – tedy jak on sám vypadá.

GoPro MAX Foto: archív výrobce

U modelu MAX nechybí ani pokročilá stabilizace HyperSmooth či zrychlené/zpomalené nahrávání TimeWarp.

Vyzdvihnout si zaslouží také režim PowerPano, prostřednictvím kterého je možné zachytit 270° panoramatickou momentku – to vše s vyrovnáváním horizontu. Kamera je vodotěsná, aniž by potřebovala nějaké speciální pouzdro, a má dotykový barevný displej.

Vylepšena byla u této novinky také konstrukce, u které se pacičky pro připevnění vyklápějí přímo ze spodní strany. Výrobce tak tedy citelně zjednodušuje montáž kamery – pro přidělání bude potřeba méně součástek. Vodotěsnost samotné kamery samozřejmě zůstala stejně jako u předchůdce.

Klady: možnost 360° záznamů

Zápory: větší rozměry v porovnání s tradičními akčními kamerami

Cena: 12 990 Kč

Kingston SDXC Canvas Go! Plus: pojme 100 tisíc fotografií

V dnešní době už není problém koupit si paměťovou kartu s takovou kapacitou, jakou nabízejí i disky v klasických počítačích. To je i případ modelu SDXC Canvas Go! Plus od společnosti Kingston, kterou je možné zakoupit s kapacitou až 512 GB. V prodeji jsou nicméně i levnější modely s kapacitou 64, 128 a 256 GB.

Pro lepší představu o tom, jak je nejlepší provedení skutečně velké: nabízí dostatečný prostor pro uložení 24 hodin videí v rozlišení 4K. Zároveň se na ni vejde 65 hodin videí ve standardu Full HD a více než 110 tisíc fotografií s rozlišením 10 megapixelů.

Kingston SDXC Canvas Go! Plus Foto: archív výrobce

Výhodou jsou i vysoké přenosové rychlosti, číst data je možné rychlostí až 170 MB/s a zapisovat až 90 MB/s. Pouze nejlevnější 64GB model je o něco pomalejší, rychlost zápisu činí 70 MB/s.

Kromě formátu SDXC, který se hodí především pro fotoaparáty a kamery, nabízí Kingston také paměťovou kartu Kingston Micro SDXC Canvas Go! Plus. Jak již název napovídá, jde o kartu menšího formátu například pro akční kamery a chytré telefony. Nabídka kapacit i rychlosti jsou navzdory kompaktnějším rozměrům zcela totožné.

Klady: v nabídce i 512GB model, vysoké přenosové rychlosti

Zápory: karta s nejmenší kapacitou je o něco pomalejší

Cena: od 519 Kč (SDXC); od 479 Kč (Micro SDXC)

Asus ZenFone 7: unikátní otočný fotoaparát

Chytrý telefon ZenFone 7 od společnosti Asus nabízí celou řadu předností, jednou z největších vychytávek u tohoto vrcholného modelu je nicméně otočný fotoaparát.

Díky tomu se uživatelé nemusí rozhodovat, zda dát přednost kvalitnější zadní optice, nebo se spokojit s horší přední, jako je tomu u drtivé většiny konkurenčních modelů. Místo toho jednoduše překlopí zadní fotoaparát směrem dopředu.

Konkrétně přístroj nabízí trojitou optiku. Kromě hlavního 64Mpx fotoaparátu je k dispozici ještě 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 8Mpx telefoto objektiv. Displej mimochodem díky absenci čelního fotoaparátu skutečně zakrývá celou přední stranu, jeho úhlopříčka je 6,67 palce a rozlišení Full HD+.

Asus ZenFone 7 Foto: archív výrobce

K nejlepším telefonům na trhu patří ZenFone 7 i s ohledem na nabízený výkon, jeho srdcem je totiž procesor Snapdragon 865, který představoval ještě zkraje letošního roku to nejlepší na trhu. Během letních prázdnin se sice začal nabízet vylepšený model Snapdragon 865+, ale i tak patří čip v tomto telefonu stále k tomu nejlepšímu, co je k mání. Díky tomu se smartphone hodí i na hry.

Svižné pracovní tempo je i zásluhou 8GB operační paměti, té sekunduje 128GB úložný prostor. Výhodou je jistě i akumulátor s kapacitou 5000 mAh, díky čemuž není dvoudenní či třídenní výdrž na jedno nabití žádný problém.

Klady: vysoký výkon, výklopný fotoaparát

Zápory: kvůli výklopnému fotoaparátu je telefon o pár milimetrů širší

Cena: 14 790 Kč

Samsung QE55Q77T: prvotřídní obraz

Ty nejlepší televizory se v dnešní době prodávají klidně i za částky přesahující sto tisíc korun. Společnost Samsung se však snaží uživatele přesvědčit, že solidně vybavený model nemusí být takto drahý. Velmi povedeným kouskem s dobrým poměrem cena/výkon je Samsung QE55Q77T.

Tento model staví na technologii QLED, která umožňuje televizoru reprodukovat citelně širší rozsah barev v porovnání se standardními TV. To je zásluha především kovového materiálu Quantum Dot, z něhož je panel tvořen.

Přístroje jsou navíc schopny reprodukovat 100 procent barevného objemu. To znamená, že dokážou zobrazit všechny barvy při jakékoli úrovni jasu. Pochválit si tento přístroj zaslouží za poměrně věrné podání barev i celkovou kvalitu zobrazení.

Samsung QE55Q77T Foto: archív výrobce

Podobně jako u dalších modelových řad tohoto výrobce mají případní zájemci na výběr mezi různými úhlopříčkami obrazovky. Základ tvoří 55“ (139 cm), dále je pak k dispozici 65“ (165 cm) a 75“ (190 cm). Největší provedení je ale více než dvakrát dražší než to základní. Ve všech variantách nabízí obrazovky rozlišení 4K, tedy 3840 x 2160 pixelů.

Samozřejmostí je vlastní operační systém, o jehož plynulý chod se stará výkonný čip Quantum Processor 4K. Ten umožňuje nejen instalovat aplikace, ale také nahrávat pořady na vloženou USB klíčenku.

Klady: kvalita obrazu

Zápory: největší 75“ provedení vyjde dvakrát dráž

Cena: 22 990 Kč (55 palců)

Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus: parťák k televizoru

Klávesnice Wireless Touch Keyboard K400 Plus od společnosti Logitech není na trhu žádnou žhavou novinkou, premiéru si odbyla již před lety. Zájem o tento model ale stále neutichá, naopak s rostoucí popularitou chytrých televizorů prodeje neustále rostou.

Na rozdíl od obyčejných bezdrátových klávesnic má totiž tento model místo číselníku integrovaný touchpad – jde o náhradu myši, kterou dobře znají majitelé notebooků již několik let. Právě díky tomuto prvku se s chytrými televizory velmi dobře pracuje, vše ovládáte na jediném zařízení.

Nechybí ani multimediální klávesy, díky nimž je například možné okamžitě ztlumit zvuk.

Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus Foto: archív výrobce

Instalace klávesnice je velmi jednoduchá, v podstatě pouze do USB portu zapojíte dodávaný malý přijímač Unifying a o nic dalšího se nemusíte starat. Klávesnice se spáruje automaticky. Dosah bezdrátového signálu je přitom až deset metrů.

Na jedno nabití vydrží klávesnice fungovat až 18 měsíců. Nemusíte se tedy obávat, že byste museli několikrát do roka vyměňovat baterie. Klávesnici je samozřejmě možné používat i u PC.