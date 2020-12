V rouškách, bez ochutnávek a jen dva dny v týdnu. Okleštěné vánoční trhy začaly na Andělu

„Rozhodli jsme se pokračovat v trzích, které tu máme od září. Jen lehce doplníme sortiment vánočních dekorací, jak si to doba žádá,“ řekla Novinkám starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková. „Rozumíme tomu, že musíme dodržovat nějaká pravidla, hygienické normy, které v současné době jsou, ale chtěli jsme vyjít vstříc době a Vánocům,“ dodala.

Na trzích by lidé měli neustále nosit roušky a dodržovat alespoň dvoumetrové rozestupy. Navíc zde platí zákaz ochutnávek a u každého stánku je připravena dezinfekce. „Počet stánků je nižší, aby byly dodrženy rozestupy a požadavky hygieny,“ uvedla starostka s tím, že na rozdíl od jiných částí Prahy se rozhodli vánoční trhy v omezené míře uspořádat.

Bez vánočních trhů se zatím musí obejít například Staroměstské náměstí či Václavské náměstí , které v minulých letech bývaly předvánočním lákadlem nejen pro Pražany, ale zvláště pro turisty. V centru se vánoční trhy konají nadále například na Malostranském náměstí, a to každý čtvrtek až do Štědrého dne.

„Trhy měly být tak, jak bývaly vloni, předloni. Myslím, že tady není takový problém, aby kvůli tomu trhy nebyly. Zdrcující to pro nás asi není, ale je to problematické. Zvláště pro lidi, kteří se specializují na advent. Výroba a přípravy trvají od léta,” dodala provozovatelka vedlejšího stánku Jana Hejtmánková.

Nyní se trhy na Andělu konají každý pátek a úterý od 8:00 do 20:00. Malostranské trhy pak každý čtvrtek od 9:00 do 16:00 a na Štědrý den do 14:00.