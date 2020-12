V Německu kvůli koronaviru vznikají drive-in adventní trhy

Jedním z lákadel klasických adventních trhů jsou stánky s občerstvením. Taková možnost nechybí ani v Kalkaru, potraviny se ale uvnitř areálu prodávají výhradně s sebou, a to po objednání předem přes internet. Předání je z hygienických důvodů bezkontaktní, zaměstnanci parku objednávky zákazníkům pověsí na zpětná zrcátka. Další stánky s občerstvením, které dělí velké rozestupy, stojí na parkovišti na konci prohlídkové trasy.

Kalkarský trh bude otevřen do konce roku každý týden od středy do neděle s výjimkou Štědrého dne. V Německu ale není svého druhu jediný.

Další drive-in vánoční trh uspořádal Patrick Schmidt v bavorském Landshutu. „Princip je podobný jako u velkých řetězců s rychlým občerstvením, lidé přijedou autem, dostanou lístek s nabídkou, projedou si trasu se stánky,“ říká Schmidt. Věří, že i tato náhrada mu pomůže složitou dobu překonat. „Nehledě na to, že díky trhu nyní nemusíme na kurzarbeit, je to také zábava,“ uvádí. Schmidt původně trhy pořádal od čtvrtka do pátku, kvůli velkému zájmu ale přidal ještě středu.