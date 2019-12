Tipy na vánoční dárky pro automobilové a motocyklové nadšence

Zapomeňte na patnáctiminutové popojížďky se supersporty prostřednictvím zážitkových agentur. Tam se nikdo nic nikdy nenaučil a kdo to s řízením myslí vážně, radost mu udělá něco jiného.

K autům patří také dlouhé cestování. Nesnášíte, když vám po zavazadelníku cestuje nákup či cokoli, co v něm převážíte? Každý motorista ocení organizér - skládací box na drobnosti v kufru. Jako třeba ten od Volkswagenu s designem legendárních GTI za 983 korun.

Organizér do zavazadelníku s motivy GTI

Na cestách řidiče také otravuje sluníčko. Cupra je sice nová značka, na druhou stranu ke sportovním verzím Seatů se váže už roky, a co víc, do světa aut přináší svůj styl - trochu retra, trochu měděných prvků. A také ručně vyráběné sluneční brýle, které vznikly ve spolupráci s italskou luxusní značkou L.G.R.

Je váš obdarovaný také milovník kávy? Energii, kterou řidičům dodává, si můžete dopřát rovnou na palubě. Ano, Škoda nabízí kávovar do auta za 5847 korun.

Kávovar do auta

Moderním způsobem dopravy se tak může stát i kombinace dojíždění do práce, která vypadá následovně. Autem dorazíte do širšího centra a poslední kilometry urazíte na elektrické koloběžce, kterou jste měli v kufru. Seat tu svou nazvanou eXS Scooter nabízí za 16 299 korun.

Ten, kdo má svoje auto či motocykl opravdu rád, nesnese dlouhodobě nechávat svého miláčka špinavého. A jak jednou proniknete do světa detailingu, zjistíte, že stará houbička, jeden kýbl na podlahu a troška jaru nejsou pro vašeho miláčka na kolech to pravé...

Pokud se ale obdarovaný stará o kožený interiér, kompletní paket se vším, co k tomu potřebuje, pořídíte od stejného výrobce za 1881 korun.

I starší auto by mohlo uvnitř vonět. Stále sice ještě na čerpacích stanicích narazíte na vonné stromečky, ale jde to udělat i elegantně. Třeba připnout vůni do výdechu ventilace. Rituals nabízí dřevěnou verzi za 420 korun.