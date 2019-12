Štědrovečerní stůl bude ještě dražší než loni

Dražší než loni bude na vánočním stole i pivo. Totéž platí o ovoci, které je u některých druhů meziročně dražší téměř o čtyřicet procent, i když to se netýká pro štědrovečerní stůl tak nezbytných plodů, jako jsou jablka, pomeranče a banány.

Naopak kapra si půjde pořídit za zhruba stejnou cenu jako loni, tedy kilo od 80 do 120 korun. A pokud se pro něj vydáte přímo do rybářství, zaplatíte zpravidla ještě méně.

Dražší než loni by neměl být ani salát. Vejce, která jsou potřeba nejen do něj, ale i do trojobalu, totiž po celý rok naopak zlevňovala.