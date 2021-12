Sklep paneláku ukrývá desetimetrový pohyblivý betlém. Kutil ho vyřezává už 48 let

„Mám tu všelijaké scény, kromě samotného betlému například i lis na víno, tkalcovský stav, mlýn, i když ten je docela netypický. Také tu je například stroj na len nebo mudrcové. Problém je v tom, že mám jednotný mechanismus, když něco přidělám, je těžké to do betlému vložit,” popsal svůj betlém Novinkám Jiří Petrů.

„Pocházím z Telče, proto také betlém nese název Telčský. Když jsem jako malý viděl mistra řezbáře Floriána, tak od té doby jsem to měl v paměti. Pak jsem sám začal dělat reliéfy do dřeva a také vytvářet betlém. Pokračuji až do dneška,” dodal.

Svůj betlém vytváří už 48 let, první figurky vznikly v roce 1973. Jiří Petrů je vyřezával doma v kuchyni a to vždy, kdy to bylo možné. Kvůli nadšenému ohlasu ze svého okolí začal postupně přidávat další a další. Když už jejich počet začal narůstat, přesunul se s nimi do sklepa, který si v panelákovém domě pronajal.