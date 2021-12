Rozkvetlé Vánoce: Vytvořte si dekorace z hyacintů na štědrovečerní stůl

„Pokud chcete, aby byly hyacinty rozkvetlé na Štědrý den, je dobré koupit si je ještě nerozkvetlé a začít s nimi dekorovat zhruba týden až deset dní před Vánoci. Postupně vám vykvetou,“ radí Pavel Hruška, který se floristice věnuje přes třicet let.

Pavel Hruška představuje hyacint v míse (vlevo), hyacint v kokedamě (uprostřed), hyacint ve sklenici (vpravo). Foto: Novinky

1. Hyacint ve vysoké sklenici

Co budeme potřebovat hyacint

úzká sklenice

voda

barevný sprej

třpytky

lepidlo ve spreji či lak na vlasy

papír

Hyacint vyndáme z květináče a začneme jeho kořeny zbavovat substrátu. Substrát se snáze odstraňuje, pokud je suchý, proto je vhodné hyacint tři dny před dekorováním nezalévat. „Pokud se nám nedaří kořeny očistit, pomůže nám, když je jemně propereme pod tekoucí vodou,“ radí florista.

Po vyčištění kořenů vezmeme kus papíru či novin a obalíme jím stonky a květy tak, aby zůstala odhalena pouze cibule a kořeny. Barevným sprejem postříkáme šupiny cibule (dekorativně působí například zlatá, stříbrná či bílá barva). Na cibuli můžeme přidat také barevné třpytky. Aby lépe držely, použijeme lepidlo ve spreji či lak na vlasy.

„Nemusíte se obávat, šupinám spreje ani glitry nijak neublíží,“ vysvětluje Hruška. Odmotáme papír a otáčivým pohybem vložíme kořínky do vysoké skleničky s vodou. Skvěle může posloužit například sklenice na šampaňské. „Kořeny hyacintu budou nasávat vodu ze sklenice, nezapomeňte ji proto dolévat, aby vydržel déle čerstvý,“ připomíná.

2. Hyacint v kokedamě

Hyacint v kokedamě a ozdobené nádobě Foto: Novinky

Co budeme potřebovat hyacint

mech

drátek

nůžky

sklenice

lepidlo ve spreji či lak na vlasy

sypký umělý sníh

ozdobné větvičky (např. borůvčí)

Kokedama (v češtině mechová koule) je způsob japonského pěstování. Běžně se kokedamy zavěšují a jsou tak krásnou dekorací do prostoru. „My si ukážeme, jak vyrobit hyacint v kokedamě, který umístíme do ozdobné nádoby,“ vysvětluje florista Hruška.

Hyacint vyjmeme z květináče a část substrátu i kořínků odstraníme. „Necháme jen pár kořínků, aby to mělo čím nasávat, ale hyacintu to vůbec nevadí, protože cibule sama má výživy dost,“ dodává květinář.

Cibuli položíme na mech a obalíme kolem dokola. „Mech zakoupíte v květinářství, do lesa pro něj nechoďte, protože se z lesa nesmí nosit,“ upozorňuje florista. Do vzniklé mechové koule zapíchneme zelený drátek a začneme omotávat kolem dokola, dokud nebude držet svůj tvar. Přebytečný drát ustřihneme a jeho konec opět zapíchneme do mechové koule. Nůžkami potom ostříháme vyčnívají kousky mechu a upravíme tvar.

Nachystáme si nádobu, do které budeme kokedamu vkládat. Potřebovat k tomu budeme jen lepidlo ve spreji a umělý sníh. Lepidlem postříkáme okraj skleničky po celém obvodu. Polepenou část poté omočíme ve sněhu. Hyacint v kokedamě vložíme do nádoby, její dno necháme čiré, aby byla mechová koule ve skle vidět.

„Hyacint a vůbec veškeré cibuloviny rostou hodně rychle do výšky. Aby se v nádobě nepřevrátily, můžeme požít větvičky borůvčí či například jehličí, které zapíchneme do mechové koule kolem hyacintu a zajistíme tak jeho stabilitu,“ radí Pavel Hruška.

3. Hyacintová mísa na štědrovečerní tabuli

Hyacinty lze aranžovat také do mísy. Foto: Novinky

Co budeme potřebovat hyacinty

mísa

aranžovací hmota na živé květiny

voda

špejle

nůžky

mech

ozdobné větvičky (cesmínu, borůvčí, jedličky apod.)

sypký umělý sníh

Živá květina by neměla chybět na žádné štědrovečerní tabuli. Třetí dekorací bude proto hyacintová mísa. Do mísy nalijeme trochu vody a položíme do ní aranžovací hmotu, která část nasaje. Hmotu obložíme mechem.

Hyacintů použijeme tentokrát víc podle velikosti mísy. Ukroutíme cibulky od kořenů i substrátu a do cibulky zapíchneme zespodu špejli. „Můžeme použít i párátka, ale dřevěné špejle budou lépe držet, zároveň dřevo cibulce neublíží,“ vysvětluje florista Hruška.

Špejle sestřihneme a zapíchneme přes mech do aranžovací hmoty tak, aby se cibule dotýkala vlhkého mechu. Ten vydrží vlhký díky nasáklé aranžovací hmotě, vodu je však potřeba do mísy pravidelně dolévat.

„Základ je hotov, teď budeme už jen zdobit. Záleží na nás, jestli máme velký stůl a budeme dekorovat do šířky nebo do výšky,“ říká Hruška. Použít můžeme například chvojí či větvičky červené cesmíny, borůvky, borovice černé, jedličky nebo cypřiše. Větvičky je třeba seříznout šikmo a zapíchnout do hmoty, aby i ony měly přísun vody.