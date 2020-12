Režisér štědrovečerní pohádky Karel Janák bude mít letošní Vánoce dobrodružné

„Strašně se mi líbil námět Michala Čunderleho, který napsal původně televizní pohádku, kde používal takový motiv hvězdného světa a já jsem to pak dostal, abych to přepsal do scénáře na vánoční filmovou pohádku. Počítalo se se zimou, s Vánoci, bez toho si to nedokážu ani představit,“ svěřil se nám Karel Janák, který má sice zimu rád, ale natáčet na sněhu prý rozhodně není jednoduché.

„Zimu miluju, pro mě je krásné, když napadne sníh a krajina se promění do takové pohádky. Ale pro natáčení to úplně ideální není, protože je zima, jsou krátké dny, dlouhé noci a je to komplikované, všechno klouže, stále se to mění, chvíli je hodně sněhu a pak málo, takže to není jednoduché. Ale pak to stojí za to, protože ta zima je hodně výtvarná,“ prozradil Novinkám Janák, který během svátků také rád ke sledování filmů usedne.

„Nejvíc miluju Šíleně smutnou princeznu, protože to je pohádka, která sice vychází z původních pohádkových vzorců, ale zároveň má v sobě ohromnou nadsázku a je udělaná hodně moderně. Ta pohádka mi je hodně blízká. Pak mám rád Tři oříšky pro Popelku, S čerty nejsou žerty, to jsou také krásné pohádky,“ prozradil Janák.

Jak sám režisér přiznal, letošní Vánoce bude mít trochu dobrodružné. Čeká ho stěhování do nového domu a zatím neví, zda to s manželkou a ročním synkem stihnou.

„Rekonstruujeme dům, do kterého bychom se měli v prosinci stěhovat. Budou to takové dobrodružné Vánoce a nevím, jestli se nám to podaří stihnout dokončit a také se přestěhovat. Jestli to všechno klapne, tak se moc těším. I když se trochu bojím, co ten náš roční syn provede s vánočním stromečkem a výzdobou,“ prozradil režisér, který má nejraději svátky v kruhu své rodiny.

Z pohádky O vánoční hvězdě Foto: Profimedia.cz