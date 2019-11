Retro hračky jsou zpět. Děti baví igráčci i céčka

Nákupy vánočních dárků začaly a retro jde do módy i v této oblasti. Vracejí se tak plastové tatrovky či parníčky, kostičky se Sněhurkou, plechové berušky na klíček, igráčci (největší zájem je o hasiče a kuchaře), céčka a různé hry.

Při vstupu do obchodu jako by příchozí vešel do dávno zapomenutého světa. Lidem středního a vyššího věku vytanou vzpomínky na časy, kdy byli dětmi a ze stavebnice Merkur montovali autíčka, se spolužáky si vyměňovali céčka, kdy děvčata nosila ve vlasech berušky, hrála se stolní hra Kloboučku, hop! a omalovánkám kraloval Krteček a Pejsek s kočičkou.