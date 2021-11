Prima o Vánocích vsadí na pohádky a filmové evergreeny

Na Štědrý den poběží pohádky Hurvínek a kouzelné muzeum, Kouzelný měšec a Sedmero krkavců. Večer na ně naváže americká komedie Sám doma. Následující den nabízí v 16:55 Pyšnou princeznu – další povinnou vánoční pohádku, a večer pokračování komedie Sám doma II plus Čokoláda s Johnnym Deppem.

„Druhý svátek vánoční nezůstane tomu prvnímu, co se programu týče, nic dlužen. Ráno se opět můžeme přesvědčit o kouzlu starých českých filmů. Roztomilý člověk k nám přijde hned v 8:35. Po něm bude ve 12:15 na řadě klasika podle předlohy Boženy Němcové, Babička. Pak si přijdou na své milovníci Leonarda DiCapria – Muže se železnou maskou uvede Prima ve 14:10. Následovat budou pohádky Panna a netvor a S čerty nejsou žerty. Není nad to se zasmát – proto je na tento večer připravena do vysílání i komedie Slunce, seno, jahody ve 22:15,“ doplnila vedoucí komunikace Primy Gabriela Semová.