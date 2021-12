Příbramské betlémy jsou světovým unikátem

K unikátům patří také Bartošův betlém. Jeho nejstarší část je datována do sedmdesátých let 19. století. Tvoří ho 41 figurek postav vysokých přibližně osmnáct centimetrů, 35 ovcí a dalších zvířat.

Betlém byl zprvu mnohem rozsáhlejší, ale ve čtyřicátých letech minulého století došlo k jeho rozdělení mezi tři syny původního majitele. Ti s ním naložili podle svého uvážení. Část získalo muzeum v roce 1996 na aukci. Zabránilo tím jejímu velmi pravděpodobnému vyvezení do zahraničí.

„Zmíním i Třešňákův betlém z let 1843 až 1849, jehož autorem je příbramský horník Jan Křtitel Třešňák. Ten je k vidění i během roku ve vstupní expozici Hornického muzea Příbram v areálu Ševčinského dolu na Březových Horách, v budově někdejších sypů. Představuje nejstarší jesličky ve sbírce muzea. Vůbec první betlémové figurky, u kterých je bezpečně identifikován dárce, získalo muzeum už v roce 1907 od známé příbramské měšťanské rodiny Svobodů.

Jednalo se o dřevořezbu dvou ze tří králů. Obdobné torzo, neméně cenné, představuje část pozůstalosti měšťanské rodiny Krafnetterovy, tvoří ji Svatá rodina, čtyři dřevění daráčci, jak se nazývají specifické hornické figurky, a také voskové Jezulátko. Do sbírky se podařilo získat též Brůžkův betlém ze třicátých let dvacátého století s postavičkami zakoupenými na tradičních předvánočních trzích pořádaných v minulosti na centrálním příbramském rynku,“ vysvětlil Josef Velfl.

„Organizovaných je nás kolem padesátky, ale kolik betlémářů v našem regionu skutečně je, to se neví. Nikdo také nespočítá, kolik je jenom na Příbramsku betlémů. Třeba loni jsme objevili dva, o nichž jsme neměli ani tušení. Některé rodiny rozšiřují ty svoje, na nichž jsou figurky od několika generací. Vyřezávají i betlémy na zakázku, protože v zahraničí je o ně zájem a jsou dobře zaplacené,“ vyprávěl dnes už důchodce Ján Chvalník.

Tohle dělali už v devatenáctém století havíři na Březových Horách, v šachtách, kde se těžilo stříbro a olovo. Když čekali, až pro ně přijede klec a vyfárají nahoru, vzali špalíček dřeva a vyřezávali. Doma na to čas moc nebyl, museli se starat o skromné hospodářství. Nůž a dřevo brali do ruky po nocích. Neměli peníze, aby dětem koupili jesličky, tak je sami vyřezali,“ vyprávěl Chvalník.

Sám stále vyřezává. „Máme Spolkový betlém, do něhož přispíváme, už má na sedm stovek figurek. Jsou různé, podle stylu autora. I to je na něm zajímavé. A stále se rozrůstá. Už to není jako dřív, kdy se řezbářství skutečně dědilo na syny, ale i na dcery. Mladí mají jiné zájmy a tahle piplavá práce je neláká,“ posteskl si.