Navoďte si už nyní tu pravou atmosféru Vánoc s českými vánočními hity

Do Vánoc zbývá ještě několik týdnů, ale vzhledem k atmosféře, která mezi lidmi kvůli koronavirové pandemii panuje, je ten nejlepší čas oddechnout si od všudypřítomného stresu a připomenout si tu pravou vánoční atmosféru poslechem vánočních písní. Jak zpívá Vašo Patejdl „Zpívejte, zpívejte andělé po roce, do lidských obydlí přišly zas Vánoce, svátky, co zastaví boje i nemoce...”