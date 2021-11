Na vánočním večírku zapomeňte na bílá světla a živý strom, radí odborník

Londýnský „party architekt” a plánovač oslav mimo jiné pro členy královské rodiny Johnny Roxburgh uvádí několik ze svých tipů, na co se při plánování letošních vánočních večírků zaměřit a proč.

„Vánoce jsou mým nejoblíbenějším obdobím roku na plánování různých akcí. A letos jsou díkybohu oslavy zase na scéně. Už cítím to vzrušení a slavnostní jásot. Za 40 let své praxe mohu prozradit některé z triků, jak se vyhnout možnému faux pas,” uvádí pro server Daily Mail.

Spolu s lockdownem, který doslova uzavřel mnoho lidí všude po světě v jejich domovech, se objevil i nový trend - a to dekorování vstupních dveří. Sociální sítě začaly postupem času zaplavovat hromady návrhů, jak se lidé v době lockdownu realizovali a proměňovali vstupy svých domovů.

„Na jednom večírku celebrit jsme použili umělý stříbrný strom, který se ve světle krásně třpytil. To skvělé funguje i v malém prostoru, kterému přizpůsobíte velikost stromku,” popisuje výhody.

V tomto případě se to netýká velkých honosných svícnů či lustrů se svíčkami, ale spíše těch malých, elegantních, které pro mnohé představují možnost rychlé dekorace.

Není třeba se zcela vzdávat girland, jen je třeba místo zdí či zábradlí rozložte volně na podlaze, třeba mezi dárky. Do rohů místnosti přidejte umělý sníh, stejně tak třeba i jemně kolem noh stolu.

Jedinci, kteří si potrpí na detail a chtějí se vyhnout jakémukoli faux pas, by měli dbát i na výběr správného skla na podávání koktejlů a jiných drinků.

„Minulý rok jsem si ozdobil na předzahrádce olivovník pomocí jiskřivých pestrobarevných světel. Bylo to veselé a myslím, že to lidem ve dnech plných chmur vyvolalo úsměv na tváři. Letos udělám to samé,” vybízí Roxburgh.