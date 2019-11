Na návštěvě u Santy doma

Finské městečko Rovaniemi leží přímo u polárního kruhu. Zhruba 80 minut dlouhý let z hlavního města Helsinky čeká ty, kteří chtějí na vlastní oči spatřit domov Santy. A ač v našich zasněžených luzích a hájích vládne pevnou rukou Ježíšek, návštěvu Santova domova si užívají malé děti z celého světa. Co na tom, že to rodiče obvykle stojí nemalý peníz.