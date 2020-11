Milan Peroutka chodí o Vánocích rozdávat zpěvníky a zpívat pod Karlův most

„Miluji všechny svátky a důvody k tomu, že si i dospělí tak trochu hrají. Dnes jsem to já, kdo doma zvoní zvonečkem. A byl jsem naštvaný, když mi tu radost paradoxně mladší brácha kazil. Navíc jsem si vymyslel tradici – v hluboké noci přinesu všechny dárky pod stromeček a od rána potom zdobí obývák, aby se na ně všichni těšili. Viděl jsem to tak v americkém filmu Sám doma, ale s tím rozdílem, že u nás se musí čekat až do večera.

Vánoce jsou taky o dárečcích. Neříkám, že to musí být luxusní věci, ale musí to být hezky zabalené, aby fungoval princip rozbalování. Tohle si nesmí nechat vzít ani dospěláci,“ svěřil se nám Milan Peroutka.

Vedle toho je zpěvák rád, že u štědrovečerního stolu může sedět se širším kruhem své rodiny. „Slavíme v širším kruhu rodiny. Sourozenci, mamka, babička, teta, dokonce už i bratranec a sestřenice. S dalším pokolením ještě nikdo z nás nepřišel, takže děcka nám u toho neběhají, ale užíváme si tu radost i tak. A pak většinou hrajeme společenské hry až do noci, a to já zase odpadnu mezi prvními. Tedy potom, co si třikrát přidám salát.

Konkrétně minulý rok jsem odpadnul kvůli zažívacím problémům a následující dny jsem jedl rýži s mrkví, tak ty porce musím letos vychytat,“ svěřil se zpěvák s tím, že mají i další rodinné tradice, bez kterých si Vánoce nedovede představit.

„Každoročně chodím rozdávat zpěvníky a zpívat koledy pod Karlův most. Pořádá to Hanka Francová, ke které jsem kdysi chodil hrát divadlo do Malostranské besedy, no a máme z toho tradici,“ svěřil se Milan s tím, že rozhodně nechodí sám.

„Ještě je s námi vždycky Bára Štěpánová, její manžel Míra a pár skvělých muzikantů. Auta tam tou dobou projedou jen stěží. Dáme svařák a popřejeme si hezké Vánoce.