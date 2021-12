Jako z vánoční pohádky. Čech má na svém domě tolik světýlek, že už je přestal počítat

„Mám tu od všeho něco, nazdobené stromy, soby, sněhuláky, prostě vše možné, co k Vánocům patří. A to nejen venku, vnitřek domu je nazdoben tak, že je přes Vánoce takřka neobyvatelný,” vypráví s úsměvem Martin Drozen.

Jeho dům září ve vánočním stylu vždy od 16. hodiny do půlnoci. Ne každému se jeho pompézní výzdoba musí líbit, sousedé si ale podle něj zatím nestěžují.

„Někomu se to líbí, někomu ne. Líbí se to hlavně dětem, pro ně je to hezké, a mně se to také líbí. Já jsem také stále takové dítě,” dodává se smíchem Drozen.

Na domě, v zahradě i v domě najdete všechny možné vánoční symboly. Foto: Novinky

Svůj dům každoročně kvůli vánoční výzdobě obtočí několika kilometry kabelů a desítkami tisíc žároviček. Jejich počet přitom sám přestal počítat.

„Jenom na střeše jsou dva kilometry kabelů. Ale už jsem vzdal počítat žárovičky. Minule, když jsem to počítal, jsem tady měl tak 70 tisíc žároviček, ale každý rok to o tisíce přibývá,“ říká.

Zvláště v čase současné energetické krize by nejednoho člověka mohlo napadnout, že podobná výzdoba se nepříznivě podepíše ve vyúčtování za elektřinu. Podle majitele to ale nehrozí, všechny své ozdoby napájí z jedné zásuvky.

Obýváku dominuje obrovský vánoční medvěd. Foto: Novinky

„Když si například zapnete dva teplomety na jednu zásuvku, tak to vyhodí jistič. Tady to ale běží pořád. Navíc, když si rozsvítím tady, tak už nemusím svítit vevnitř. Myslím si, že je to srovnatelné s běžnou domácí spotřebou,” dodává.

Do příštích let by přitom rád svou výzdobu ještě rád rozšiřoval a vylepšoval.