Jak se slaví silvestr ve světě, včetně nejpodivnějších zvyků a tradic

Delší posun platí zejména v zemích, v nichž se sleduje tradiční lunární kalendář. V občanských záležitostech všude platí, že nový rok se počítá od 1. ledna, ale mnohé tradice se opírají o pohyb Měsíce. To se týká například muslimských zemí.

V Íránu slaví tamní Peršané Nový rok 21. března. Několik týdnů před tím vysévají lidé obilná zrna do mělkých květináčů tak, aby s příchodem Nového roku vzešlo zelené osení, symbol nového života.

Podle lunárního kalendáře se řídí oslavy Nového roku také v Číně nebo ve Vietnamu. Konkrétní dny se liší, ale rozpětí je od poslední lednové dekády do závěru února a stanoví se podle fází Měsíce.

V některých částech Vietnamu platí, že to, zda rok bude příjemný a úspěšný, ovlivní první návštěvník, který o novoročním ránu vstoupí do obydlí. Proto se mnohde lidé již dopředu domlouvají s přáteli a příbuznými a prvního návštěvníka netrpělivě vyhlížejí.

Oslavy příchodu nového roku trvají od úplňku do úplňku, celkem tedy 15 dní. Každý den má svůj význam a charakter.

Jeden je věnován předkům, jiný přátelům a příbuzným, další den se naopak na návštěvy chodit nesmí, neboť to nosí smůlu, zvláštní den je vyhrazen snachám a zeťům, aby vyjádřili úctu svým tchyním a tchánům.

Vzhledem k tomu, že čínská kultura je velmi ceremoniální a postavená na tradicích, mají novoroční oslavy spoustu dalších pravidel a zvyklostí: nemyjí se vlasy, neboť to spláchne štěstí. Neužívají se nůžky, neboť ty mohou štěstí přestřihnout. Dveře i okna musejí být v noci na Nový rok otevřená, aby ten starý mohl odejít.

Jsou i pravidla, která se velmi zjednodušeně dají shrnout do u nás známého „Jak na Nový rok, tak po celý rok”: do konce roku se musí splatit všechny dluhy a na Nový rok si člověk nepůjčuje peníze ani nic jiného a nepůjčuje nic ani jiným.

O tom špatném, co se v uplynulém roce přihodilo, se nemluví, aby to nepřeskočilo do letoška. I kdyby měl člověk smrt na jazyku, oblékne se na Nový rok slavnostně, vstane z postele, aby alespoň nejvzácnější hosty důstojně přivítal.