Jak přežít dlouhé zimní večery. Vsaďte na zábavu pro celou rodinu

Takový typický večer v teple domova pak ve většině domácností vypadá podobně – za zvuků televizoru si každý člen rodiny hledá vlastní zábavu, jež se nakonec „smrskne“ do několika hodin „sjíždění“ sociálních sítí a zpráv na internetu, hraní her na mobilu či počítači a do všeobecného mlčení.

Jak zapojit celou rodinu do společné zábavy? Co takhle oprášit nějakou starou dobrou (či pořídit novou dobrou) deskovou hru! Nemyslete si, že „deskovky“ jsou jen pro děti, jako tomu bylo často za našeho dětství, kdy je s námi rodiče hráli prakticky jen proto, že museli.

Co se samotných her týče, i tady najdete celé spektrum nejrůznějších žánrů – od strategických přes akční až po závodní či sportovní. Především u posledně jmenovaných spolu můžete v rámci rodiny soupeřit v nejrůznějších odvětvích sportu.

Občas se stává, že po náročném dni nemáte příliš náladu zapojovat se do rodinných aktivit, ale chcete si spíše užít klid a odpočinout si „o samotě“. Pokud vám to situace dovolí, raději než po televizním ovladači sáhněte po knize. Nejenže se díky ní přenesete do světa fantazie nebo vědění, ale navíc ulevíte namáhaným očím a bude se vám i lépe usínat (to proto, že stránky knih na rozdíl od obrazovek a displejů nevyzařují modré světlo).