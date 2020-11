Jak letos zvládnout nejen dětská vánoční očekávání

Na začátek je třeba si hned vysvětlit, že i děti naplno vnímají, že letos je vše trochu jinak. A to všude ve světě. Některé sice chodí do školy, ale musejí nosit roušky a omezit kontakty se spolužáky na minimum, mnohé další se pak už nějakou dobu učí doma a jejich osobní kontakt se spolužáky a kamarády je na minimu. Rodiče mnohých navíc také pracují z domova, případně do práce dojíždějí jen občas, někteří bohužel o práci přišli.

To všechno děti velmi vnímají stejně jako omezení běžných rutin, jako je chození do kina či na nákupy s rodiči, výletů a mnoha dalšího. Vše se pak odráží v tom, že mnohé z nich tuší, že i letošní vánoční svátky budou nejspíš jiné než ty předchozí.

I když budete trávit Vánoce doma tak jako vždy, nic před nimi nezamlčujte a buďte k nim za všech okolností upřímní. O to víc za situace, pokud na letošní dárky budete mít (nebo Ježíšek) jen velmi omezené zdroje.

Vánoce budou

V mnoha médiích, a to nejen těch českých, se v souvislosti s koronavirem objevují spekulace, zda letošní Vánoce vůbec „budou”. Tím děti rozhodně nestrašte.

Naopak, uklidněte je, že určitě budou, v kalendáři nikdo vánoční svátky ani prázdniny naštěstí nezrušil, jen budou letos v jiném hávu.

Zkuste si dopředu s dětmi naplánovat, co budou dělat, pokud bude i nadále platit omezení pohybu venku. Na rovinu je informujte, pokud běžné aktivity nebudou ve stejném rozmezí reálné, ale to neznamená, že to letos nemůže být také zábava.

Do plánování zapojte všechny své potomky, pokud jich máte víc. I u nich jako u dospělých platí, že každý z nich může mít trošku jiné představy. Sepište si je a ujistěte je, že se vynasnažíte udělat pro to co nejvíc. Ale rozhodně neslibujte nic, o čem si nejste jistí, že půjde zrealizovat.

Nemůžete na návštěvu k širší rodině? Nevadí, určitě na ně nezapomeňte a zavolejte jim, čas ušetřený návštěvou pak vyplňte něčím jiným – třeba novou rodinnou tradicí v podobě nové vánoční hry či čehokoli dalšího, co vás napadne.

Stejně tak není třeba rezignovat na společné rodinné vánoční pečení. Koho to baví, může ke klasice přidat i něco z rodinného archivu nebo popustit uzdu fantazii.

Pečení a vaření vás nebaví? I přes mnohá omezení máte jistě možnost něco zajet nakoupit nebo objednat online. Proč si tedy neudělat domácí párty – důvod netřeba, prostě jen tak, pro zábavu.