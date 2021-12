Figurky rudického betlému pohánějí stěračové motorky

Výsledkem je šest a půl metru dlouhý mechanický betlém s více než dvěma sty postavičkami. V pohybu je drtivá většina z nich. A se svým velkolepým dílem nehodlá řezbář jen tak skončit. Stále se jej snaží rozšiřovat. „Dokud to jen půjde,“ tvrdí.

„Byl to tátův sen. Zemřel v nedožitých devadesáti letech dřív, než vůbec se stavbou začal. Snažil jsem se ho dlouho postrkovat, aby se do toho pustil, že se chytím a budu pokračovat. Ale nevyšlo to,“ přiznal řezbář.

Betlému se věnuje od prvopočátku ve své dílně jen přes zimu, od října do března.

„Je to prostě ze života. Kdysi se na betlém přišel podívat jeden holič, chyběl mu tam holičský salon. Tak jsem jej do betlému doplnil. Kdo mi řekne zajímavý nápad, snažím se jej udělat,“ podotkl Vysloužil. Nejblíže však má rudický mistr k figurkám tří králů klanících se malému Ježíškovi u jeslí.

„Těch si cením nejvíc. Jsou i trošku větší než ostatní figurky. A pak tu mám jednu starou světnici, kde jsou kachlová kamna, tetina v nich peče kačenu, vedle ní kolébka s děckem a také tkalcovský stav a kolovrátek s přadlenou. Nechybí ani stůl se židlemi. Je to kompletní stará jizba,“ podotkl řezbář.

V hlavě má už další scénu, půjde o starou továrnu se stroji a dělníky. „A jestli mne tu na světě ještě ten nejvyšší nechá, nosím v hlavě další plány. To už by bylo nad betlém, nikoliv do jeho šířky či délky. Víc neprozradím,“ pousmál se Vysloužil.