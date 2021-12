Druhá adventní neděle: Zkuste zpomalit a předvánoční čas pojmout jako příležitost

Nový smysl. Malá sonda do ježíškovských představ našich blízkých nám také naznačí, zda by měli radost i z věcí, které už někdo používal. Pro někoho to může být urážka, pro jiného naopak přidaná hodnota dárku. Vždyť vrátit starší, ale hodnotné a kvalitně vyrobené zboží do oběhu nebo pro ně najít nové využití je nejen ekologické, ale prostě krásné. Navíc – takové věci bývají jedinečné a sehnat je v nové verzi vůbec nejde. Ať už jde o bytové doplňky, či porcelán a sklo z bazaru, oblečení ze secondhandů nebo vintage obchůdků, staré vinylové desky, repasované gramofony, magneťáky atd. atd. Stačí zapátrat.