Dárky pro vášnivé hráče

Po většině her neštěkne pes už pár let po vydání. V tomto ohledu ale působí titul Grand Theft Auto 5 jako zjevení, miliony hráčů přibývají i přesto, že hra je na pultech obchodů již osm let. Aktuálně jde o nejpopulárnější hru na světě. Cena: 450 Kč.

Foto: Rockstar Games