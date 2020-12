Cukrář Josef Maršálek se těší na své nejbližší a klid, který si hodlá o Vánocích dopřát

Vánoce bude již tradičně oblíbený cukrář Josef Maršálek trávit v kruhu svých milovaných v jižních Čechách, následně se sourozenci a babičkami na severní Moravě, a pokud to jen trochu půjde, pak by se rádi s partnerem přesunuli před Silvestrem k další části rodiny do Francie, do jedné vesničky poblíž Atlantiku, kde by si rád odpočinul, vypnul a užil si skutečný klid.