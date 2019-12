Co dělat, když vás Vánoce netěší?

V mnoha ohledech to nemusí být až tolik překvapivé, protože prosinec je nejtemnější měsíc v roce. A jestliže se člověk řídí svým pracovním rozvrhem nebo školními hodinami, mnohdy se kromě víkendů vůbec nedostane ven za přirozeného denního světla, které normálně povzbuzuje náladu. Nemalý je i finanční tlak spojený s náklady na dárky a oslavy, poznamenal list The Telegraph.

Podle listu existuje několik způsobů, jak v takových případech přečkat vánoční svátky s co nejmenší psychickou újmou. Především upravit si Vánoce po svém. Pokud slavíte v rodině, rozhodněte si sami, kdy přijedete a odjedete, a sdělte to předem hostiteli či hostitelce. Pokud je budete trávit sami, zapomeňte na tradici a udělejte něco, co jste vždy chtěli udělat. Když totiž budete dělat vlastní rozhodnutí, budete mít pocit, že máte všechno více pod kontrolou.

Člověk trpící stresem by měl kromě toho ubrat ze smyslu pro povinnost. Jakmile se přistihnete, jak si říkáte, že byste něco měli udělat, pokuste se z toho omluvit nebo najít někoho, kdo se toho zhostí za vás. Je téměř jisté, že jde o něco, co stejně děláte jen proto, abyste potěšili ostatní. A konečně myslete na své zdraví. Dostaňte se ven na přirozené světlo, kdykoli je k tomu příležitost. Používejte světelné zářiče, zvlášť pokud trpíte zmíněnou afektivní poruchou. A choďte do postele tak brzy, jak jen je to možné, radí The Telegraph.