Dana Sokolová, Novinky

Hračky nejsou jen zábava, také pomáhají dětem objevovat svět kolem nich. Hraní je dokonce nezbytné pro jejich zdravý vývoj a růst, protože je učí řešit problémy, sociální interakci, rozvíjet logické myšlení i motorické schopnosti. Pro děti tak mají hračky velký význam a pod vánočním stromkem by neměly chybět.

Základním orientačním vodítkem pro výběr hračky nejen u dívek je věk, kterého by se však rodiče neměli držet za každou cenu. Pro bystré, vyspělé děti je lepší se orientovat přímo podle jejich preferencí.

Nejprve pro vás máme několik tipů pro školačky a větší dívky.

Správné čištění pleti mnoho dívek a žen podceňuje. Pleť vám totiž neumí říci, co právě potřebuje. Naštěstí je tu Luna fofo od značky Foreo - čisticí sonický kartáček, který pleť analyzuje a připraví personalizovaný program její péče.

FOTO: archív firmy

Pilot Pintor – inkoust na vodní bázi plný barevných pigmentů pokreslí jakýkoli povrch, a to i ten nejtmavší. Perfektní pro kreslení, barvení, zdobení, značení, psaní, kaligrafii… Popusťte uzdu své fantazii, cena za sadu 6 ks 349 Kč.

FOTO: archív firmy

Dřevěné koňské stáje s dílnou 1:24 - koňské stáje mají otevírací vrata, 2 otevírací boxy pro koně, odklápěcí střechu a dílnu. Příslušenství není součástí balení. Vyrobeno z kvalitního dřeva, lakováno nezávadnými barvami, 999 Kč.

FOTO: archív firmy

Lego Friends Resort v městečku Heartlake (41347). Pět kamarádek jde za svou misí: vytvořit z našeho světa lepší místo. Hotelová restaurace, džusový bar nebo terasa mohou sloužit jako skvělé místo pro přísně tajné setkání, 2599 Kč.

FOTO: archív firmy

Lego Friends Stylové hodinky 5005613 s minifigurkou Olivie - mají sestavitelný pásek s minifigurkou. Spojuj pestrobarevné vyměnitelné články a vytvoř si tak vlastní design pásku, který ti pohodlně padne na ruku, 649 Kč.

FOTO: archív firmy

Bomb Cosmetics Dárková sada Moderní princezna - koupelová sada 7 šumivých balistiků pro slečny, 450 Kč.

FOTO: archív firmy

Světoznámá gumovací pera Pilot FriXion, jejichž design navrhl zpěvák Mika. V dárkovém setu Pilot FriXion Ball najdete všechny veselé vzory v jedné krásné krabičce. Jedná se o limitovanou edici, která bude k dostání pouze po omezenou dobu, 474 Kč.

FOTO: archiv firmy

Slime - výrobu vlastního kouzelného slizu neodmítne žádné dítě! Stačí nasypat kouzelný prášek do kelímku, přidat flitry a figurku, zalít až po rysku vodou a zatřepat. Bambule od 130 Kč.

FOTO: archív firmy

Ikea Plufsig. Skládací podložka na cvičení, 78x185 cm, 649 Kč

FOTO: archív firmy

EOS balzám na rty Coconut Milk - Kokosové mléko - s přirozenými antioxidanty a s osvěžující chutí. Je z 95 % organický a 100% přírodní. Neobsahuje paraben a vazelínu, 149 Kč.

FOTO: archív firmy

Creative balíček - krabice radosti a nápadů, ze kterých si rodina společně u jednoho stolu vytvoří svůj výrobek. Se zapojením fantazie a plánku s inspiracemi vznikne výrobek, který bude všechny dlouho těšit, Creative World od 169 Kč.

FOTO: archív firmy

Dětský batoh Nike Elemental s nastavitelnými, polstrovanými ramenními popruhy má četné oddíly, umožňuje tak pohodlné přenášení a uspořádání uložených věcí, od 650 Kč.

FOTO: archív firmy

Krystaly - vytvořte si spolu s dětmi ten nejúžasnější ametyst a citrín. Stačí vám na to pár dnů, během kterých se děti dozví i spoustu zajímavostí z oblasti gemologie, geologie a chemie, Albi 494 Kč.

FOTO: archív firmy

Dívčí hrací skříňka Djeco - balerína, Skibi 590 Kč

FOTO: archív firmy

Dětská lyžařská helma Giro Nine Jr Mat Bright Pink - lehká juniorská přilba Nine Jr s technologiemi z přileb pro dospělé - plnohodnotnou regulací ventilace Thermostat a In Form systémem, Skibi 2499 Kč.

FOTO: archív firmy

Od batolat po předškolačky

Čím je dítě menší, tím barevnější hračky má v oblibě. Zároveň je ale důležité, aby hračka nabízela i zvuky, hýbala se, umožňovala manipulaci, případně aby byla na dotek měkká. Už i batole ocení hýbající se barevné obrázky – sice nemusí rozumět ději, nezná jednotlivé předměty, přesto je se zájmem sleduje.

„V tomto věku je dobré myslet i na rozvoj jemné motoriky, k níž jsou vhodné klasické dřevěné stavebnice, které trénují úchop celou dlaní a současně dávají prostor pro vlastní tvorbu,” doporučuje dětský psycholog Václav Mertin. V této vývojové etapě jsou tak nejvděčnějšími hračkami stavebnice a kostky, i pro dívky.

Děti v mladším předškolním věku začínají pozorovat a chápat činnost dospělých a napodobují ji. K tomu potřebují různé hračky, zvlášť takové, které umožňují neustálé proměny a dítě je svou fantazií a technickou dovedností zvládne. Podle psychologa je dobré začít se skládankami.

Ve starším předškolním věku by na řadu měly přicházet náročnější stavebnice či skládačky puzzle i zjednodušené deskové hry.

Sada Moje první zoubky - sáček na zoubky, speciální kartička na zaznamenání dat, kdy zoubek vyrostl a vypadl a korálky jako odměny za vypadlé zoubky, Pikle 390 Kč.

FOTO: archív firmy

Kufříkov Moje domácnost - kufřík vybavený malou domácností, do kterého se vejde celý domov. Stačí zavřít a máte dětský koutek se skvělou zábavou nejen na doma, ale i na cesty, do čekárny k doktorovi nebo do restaurace, 690 Kč.

FOTO: archív firmy

Polštářky s kresbou malých pacientů, které Kapce naděje darovaly děti z českých hematoonkologických oddělení z celé České republiky. Každý polštářek je tak jedinečným originálem, Kapka naděje, Dárky naděje, 150 Kč.

FOTO: archiv nadace

Ikea Duktig Dětská pokladna, 399 Kč

FOTO: archív firmy

Manufaktura Kovová retro beruška na klíček - tradiční plechová hračka s pérovým strojkem natahovaným klíčkem, se kterou si hrály již naše babičky. Speciální vnitřní mechanismus jí vždy včas zabrání v pádu z desky stolu, 275 Kč.

FOTO: archív firmy

Manufaktura Originální optický krasohled, z něhož se těšily již naše prababičky. Vytvořte si jedinečný obraz z reálného světa za pomoci skleněné čočky, která zrcadlí a rozkládá vše okolo vás do krásných obrazců, 335 Kč.

FOTO: archív firmy

Ikea Duktig Sada koše s ovocem, 9 ks, 179 Kč

FOTO: archív firmy

Lisciani unikátní řada vzdělávacích her pro nejmenší - pestrobarevné hry pro děti od 1 roku po předškoláky, které je zabaví a naučí novým dovednostem, Piatnik od 149 Kč.

FOTO: archív firmy

Plyšová zvířátka, Kik 279 Kč

FOTO: archív firmy

Teribear - pexeso s výukou angličtiny, 36 kartiček v krabičce. Peníze z prodeje putují na konto Nadace Terezy Maxové, 129 Kč.

FOTO: archiv nadace

Teribear, povlečení dětské s mottem „Hrdinou může být každý“, díky kterému se každé dítě může stát hrdinou. Zároveň toto povlečení rozzáří každý dětský pokojíček. Je vyrobeno z kvalitní 100% bavlny, rozměr peřiny 100x135 cm, 590 Kč.

FOTO: archiv nadace

Marionnaud Accessories plyšový medvídek - část výtěžku z prodeje bude věnována sdružení Mamma HELP, které pomáhá pacientkám s rakovinou prsu, 299 Kč.

FOTO: archív firmy

Obchod - Hra o nakupování je unikátní dětská hra od Kvída. Naučí děti od 4 let, jak hospodařit s penězi, správnému rozhodování, sociálním dovednostem, ale i například řazení potravin do druhů, např. ovoce, zelenina, mléčné výrobky, atd. Albi 629 Kč

FOTO: archív firmy

Lyžařská chata Playmobil plná vybavení a figurek je moderní alternativou tradičního domečku pro panenky, Hamleys 2100 Kč.

FOTO: archív firmy

Bino Dřevěné puzzle - paní Krtečková a dort, 20 dílků, rozměr: 20x1x20 cm. Pro děti od 3 let, 93 Kč

FOTO: archív firmy

Kuličková dráha 40 ks pro malé stavitele nadchne konečným výsledkem: je-li správně postavena, kulička projede bez problémů. Podporuje fantazii, technické myšlení i zručnost, Abc Toys 429 Kč.

FOTO: archív firmy

Efko Loutkové divadlo - kulisy a pohádkové postavičky jsou zpracovány v originálním designu. Divadélko obsahuje 28 loutek, kulisy a různé doplňky, celkem 10 různých univerzálně použitelných prostředí, včetně divadelní scénářů, 799 Kč.

FOTO: archív firmy

Efko Kup si krávu - jednoduchá a svižná hra pro celou rodinu. Buďte rafinovaní, dobře si to spočítejte a nakupte ty nejlepší a nejvýkonnější krávy. Rozšiřujte a pečujte o své stádo a hlavně lépe než váš soused, 399 Kč.

FOTO: archív firmy

Dětský deštník Lilliputiens – Cirkus, 599 Kč

FOTO: archív firmy