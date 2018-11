Postup: Prvních pět surovin prosejte dohromady. Máslo a javorový sirup společně opatrně rozpusťte v mikrovlnné troubě nebo v menším hrnci. Nechte lehce zchladit, poté vmíchejte vejce promíchaná s 20 g rostlinného mléka. Tekutou směs postupně zapracujte do směsi sypké, těsto v závěru na pracovní ploše ručně dopracujte. Zabalte do potravinové fólie a umístěte přes noc do lednice. Na lehce pomoučené ploše těsto vyválejte na tloušťku 4 mm. Vykrájejte požadované tvary, ty poté hezčí stranou nahoru položte na plech vyložený pečicím papírem. Promíchejte 50 g mléka a agáve sirupu a touto směsí lehce potřete připravené těsto. Pečte v horkovzdušné troubě předehřáté na 170 °C po dobu asi 12 minut. Upečené perníčky nechte pár minut na plechu, poté ihned přendejte do plastové či skleněné krabičky – budou tak měkčí. Aquafabu, moučkový cukr a pár kapek citronové šťávy promixujte ponorným mixérem. Směs přeneste do cukrářského sáčku, na jeho konci ustřihněte malinkou dírku a vychladlé perníčky ozdobte.