Skoncujte s novoročním předsevzetím, začněte o sebe pečovat už teď. Nenechte se zviklat nadcházejícím obdobím plným cukroví, bramborového salátu a řízků. Vybrali jsme pro vás pár novinek, ale i osvědčených rad, co zařadit do svého jídelníčku, aby váš organismus v zimě nestrádal. Pravidlo číslo jedna zní - všeho s mírou!

Nakopněte organismus



Ztrácíte se v nepřeberném množství výživových doplňků, superpotravin a zázračných sirupů? Nevadí, v každém obchodě vám jistě ochotně poradí, co je pro váš organismus to pravé ořechové. Pokud i tak stále tápete, na posílení imunity vám skvěle poslouží například kurkuma nebo prášek z euterpe brazilské, známé pod brazilským jménem acai. V zimě je pak více než vhodné vsadit na bylinné čaje, které tělo krásně pročistí a zároveň i zahřejí.

Vánoční balíček – Zdraví & Pohoda, Ecce Vita, cena 1200 Kč

FOTO: archiv firmy

Zdravé doplňky



Doplňky stravy nepatří mezi levné záležitosti, i proto se hodí jako dárek - pro vás i vaši kamarádku. Je jen na vás, jestli chcete tělu dopřát detoxikaci, zvýšit imunitu, posílit střevní mikroflóru nebo jen dodat energii na nadcházející zimní měsíce.

Zleva, balíček pro podporu imunity. Obsahuje ES bio chlorelu, ES bio mladý ječmen Premium, ES bio kokosový olej a ES shaker 600 ml, cena 799 Kč. Medicinální sirup s medem, rakytníkem a vitamínem C. Manufaktura, cena 159 Kč. Bylinný medicinální sirup Dobré ráno s přírodním kofeinem pro sílu a energii. Manufaktura, 159 Kč. Kopřivový čaj Be Pure My Tea s příměsí levandule, kousků jablek, bazalky, petržele a řebříčku. Čistí tělo a zanechává mysl klidnou. Vemzu, cena 599 Kč za 100 gramů.

FOTO: archiv firem

Sezónní zelenina a ovoce

Nejlepším způsobem, jak přirozeně posílit organismus a zároveň si udržet kondici, je dopřát si sezónní zeleninu a ovoce. Tento zdroj vitamínů a cukrů vám dodá energii, a navíc se lépe ubráníte chřipkám a angínám, které číhají na každém kroku.

Zařaďte do svého jídelníčku zejména jablka, mrkev, celer, petržel, cibuli, česnek, růžičkovou kapustu, červenou řepu, pastinák, pórek, bílou ředkev, tuřín, bílé a červené zelí, hrušky, špenát, řeřichu, čekanku, kapustu, ořechy a brambory.

Pokud vám chybí lesní plody v podobě malin či borůvek a nechce se vám dávat horentní sumy za ty z dovozu, můžete si pořídit mrazem sušené ovoce, které se báječně hodí do ranních ovesných kaší.

Mrazem sušené ovoce, Mixit, cena 249 Kč

FOTO: archiv firmy

Když nestíháte

Různých tyčinek a energetických drinků je na trhu až moc a jen některé plní doopravdy to, co slibují. Vyzkoušejte dvě české novinky, které vás svým obsahem možná překvapí.

Tyčinky Sens obsahují cvrččí mouku, která je zdrojem kvalitních proteinů, vysokého množství zdravých tuků, vitamínu B12 a dalších, jako je vápník, zinek a tzv. hemové železo, které je snáze vstřebatelné než železo získávané z rostlin. Cena 20 Kč.

FOTO: archiv firmy

Mana drink je ideální volbou pro všechny vytížené lidi, kteří se snaží ušetřit čas všude, kde to jen jde. Odpadají s ním totiž potíže s nedostatkem času na nákupy a přípravu zdravého a nutričně vyváženého jídla. Obsahuje mimo jiné lipidy z mořské řasy, které přispívají k udržení normální činnosti mozku, zraku a hladiny triglyceridů v krvi. Cena za jedno balení 65 Kč.

FOTO: archiv firmy